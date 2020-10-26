У "Борисполі" і "Жулянах" зафіксували перші незаконні спроби ввезення в Україну нових iPhone 12
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни" на вихідних зафіксовано перші спроби ввезення мобільних телефонів Iphone 12 без сплати митних платежів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
"11 нових мобільних телефонів Iphone 12 моделі Київська митниця Держмитслужби виявила у нашого співвітчизника, який прилетів із Італії через аеропорт "Київ (Жуляни)", - йдеться у повідомленні.
Так, для проходження митного контролю чоловік обрав спрощену систему "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до письмового декларування та оподаткування митними платежами, тобто митної декларації він не заповнював.
Повідомляється, що телефони було виявлено під час вибіркової перевірки речей громадян.
"Два мобільні телефони, згідно українського законодавства, було пропущено громадянину як особисті речі, а решту дев’ять Iphone 12 - Київською митницею вилучено на відповідальне зберігання", - зазначається у повідомленні.
Наголошується, що згідно з цією процедурою, громадянин може або сплатити за дев’ять гаджетів останнього покоління передбачені податки, або ж вивезти їх з території України.
"А от в аеропорту "Бориспіль" інший наш співвітчизник, повертаючись з Великої Британії, переміщував 4 мобільних телефони Iphone 12 та один Samsung. Як і попередній пасажир, для проходження митного контролю він також скористався "зеленим коридором", без заповнення митної декларації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згідно із товарними чеками, кожен Iphone 12 коштував 1099 англійських фунтів стерлінгів.
Як особисті речі, громадянину було пропущено один Iphone 12 та один Samsung, а за три телефони Iphone 12 з частини фактурної вартості, що перевищує 1000 євро, громадянин прийняв рішення сплатити передбачені митні платежі.
"За порушення порядку проходження митного контролю встановленого на "зеленому коридорі" стосовно обох громадян складено протоколи про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 13 жовтня відбулася презентація нового телефону Iphone 12.
Так, 23 жовтня в Україні стартував передпродаж нових смартфонів Apple — iPhone 12 і iPhone 12 Pro.