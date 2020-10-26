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В "Борисполе" и "Жулянах" зафиксировали первые незаконные попытки ввоза в Украину новых iPhone 12

В "Борисполе" и "Жулянах" зафиксировали первые незаконные попытки ввоза в Украину новых iPhone 12

Киев  •  УНН

 • 38949 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" на выходных зафиксированы первые попытки ввоза мобильных телефонов Iphone 12 без уплаты таможенных платежей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

"11 новых мобильных телефонов Iphone 12 модели Киевская таможня Гостаможслужбы обнаружила у нашего соотечественника, который прилетел из Италии через аэропорт "Киев (Жуляны)", - говорится в сообщении.

Так, для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами, то есть таможенной декларации он не заполнял.

Сообщается, что телефоны были обнаружены во время выборочной проверки вещей граждан.

"Два мобильных телефона, согласно украинскому законодательству, было пропущено гражданину как личные вещи, а остальные девять Iphone 12 - Киевской таможней изъято на ответственное хранение", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что согласно этой процедуре, гражданин может либо оплатить за девять гаджетов последнего поколения предусмотреные налоги, или же вывезти их с территории Украины.

"А вот в аэропорту "Борисполь" другой наш соотечественник, возвращаясь из Великобритании, перемещал 4 мобильных телефона Iphone 12 и один Samsung. Как и предыдущий пассажир, для прохождения таможенного контроля он также воспользовался "зеленым коридором", без заполнения таможенной декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по товарным чекам, каждый Iphone 12 стоил 1099 английских фунтов стерлингов.

Как личные вещи, гражданину было пропущено один Iphone 12 и один Samsung, а за три телефона Iphone 12 из части фактурной стоимости, превышающей 1000 евро, гражданин принял решение оплатить предусмотренные таможенные платежи.

"За нарушение порядка прохождения таможенного контроля установленного на "зеленом коридоре" в отношении обоих граждан составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 13 октября состоялась презентация нового телефона Iphone 12.

Так, 23 октября в Украине стартовала предпродажа новых смартфонов Apple - iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

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