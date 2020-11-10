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Вперше на власному процесорі: Apple представила нові MacBook

Вперше на власному процесорі: Apple представила нові MacBook

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У вівторок, 10 листопада, компанія Apple представила нову лінійку ноутбуків Mac. Презентація проходила в штаб-квартирі компанії в каліфорнійському Купертино, передає УНН із посиланням на трансляцію з офіційного сайту компанії.

Конференція проходила під назвою “Ще дещо” — так раніше на конференціях говорив засновник Apple Стів Джобс перед анонсами найбільш значущих для компанії і ринку продуктів.

На початку конференції Apple представила перший власний процесор для Mac на базі архітектури ARM під назвою M1. Це модифікований процесор Apple Silicon, який зараз використовується в інших продуктах Apple. Представник компанії назвав M1 “найшвидшим і найенергоефективнішим процесором у світі”. Також команда Apple представила нову операційну систему macOS Big Sur, розроблену для максимально продуктивної роботи з процесором М1.

Першим ноутбуком з підтримкою M1 став новий MacBook Air. За оцінкою Apple, новий пристрій працює швидше, ніж 98% ноутбуків на Windows, проданих за останній рік. Також в компанії відзначили, що новий MacBook Air працює в 3,5 рази швидше, ніж попередня модель на процесорі від Intel. Батареї вистачить на 18 годин роботи, пообіцяли в Apple. Діагональ екрану складає 13,3 дюйма, міжнародна ціна — 999 доларів (приблизно 28 тис. гривень).

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Також Apple представила Mac Mini, який, за заявами компанії, працює в 3 рази швидше попередньої моделі і в 5 разів швидше ноутбуків на Windows, вартість пристрою — 699 доларів (приблизно 19,6 тис. гривень).

Також виробник представив 13,3-дюймовий MacBook Pro. Заряд батареї новинки розрахований на 20 годин роботи. За оцінкою компанії, пристрій працює в 3 рази швидше найбільш продаваних ноутбуків на Windows. Також в MacBook Pro вбудована система Activation Lock, яка не дозволить отримати доступ до пристрою при його крадіжці або втраті. Оголошена вартість складе 1299 доларів (приблизно 36,5 тис. гривень).

Раніше в червні 2020 року на конференції для розробників WWDC Apple анонсувала перехід лінійки Mac на власні процесори Apple Silicon, тим самим виробник повинен був відмовитися від використовуваних в попередніх моделях чіпів Intel. Перший подібний ноутбук компанія обіцяла представити до кінця 2020 року. Джерела Bloomberg тоді повідомляли, що компанія прийняла таке рішення через щорічне зниження приросту продуктивності процесорів. Експерти припускали, що ноутбуки на власних процесорах можуть виявитися дешевше на 200 доларів, ніж ті, в яких використовується рішення Intel. Попередня версія MacBook Air була представлена ​​восени 2018 року, вартість пристрою починалася від 1199 доларів (33,7 тис. гривень), але згодом Apple кілька разів знижувала її, і в підсумку вона становить 999 доларів. У травні 2019 року Apple представила MacBook Pro з екраном 13 дюймів вартістю 1799 доларів, а в листопаді з екраном 16 дюймів за 2399 доларів.

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Видання Nikkei з посиланням на джерела повідомило, що до початку 2021 року Apple планує випустити близько 2,5 млн MacBook на базі власних процесорів. При цьому, відповідно до запитів Apple у постачальників, спочатку компанія випустить тільки один ноутбук c Apple Silicon, ще кілька моделей вийде в другому кварталі 2021 року.

Раніше видання Financial Times повідомило, що компанія Apple розробляє власний пошуковик.

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