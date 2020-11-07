Українець з Угорщини намагався ввезти декілька сотень смартфонів iPhone

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У пункті пропуску “Вилок” на Закарпатті затримали мікроавтобус, у якому знайшли 570 одиниць приладів марки Apple, та понад 490 одиниць одягу різних брендів. Про це повідомила прессслужба ДПС України, пише УНН.

“Цієї ночі в пункті пропуску „Вилок“ прикордонники ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса „Mercedes-Benz Sprinter“, яким на в’їзд в Україну прямував наш 28-річний краянин. Як з’ясувалося, в конструктивних порожнинах мікроавтобуса, під обшивкою стін, чоловік заховав 570 одиниць приладів марки Apple, крім цього, в автомобілі знайдено й понад 490 одиниць одягу різних брендів”, — зазначили прикордонники.

У Держприкордонслужбі повідомили, що виявлені наступні пристрої: “iPhone 12”, “iPhone 11”, “iPad”, “Apple Watch”, “MacBook”, “iPhone 7 Plus”, “iPhone Xr”.

Варто зазначити, що запобігти схемі контрабанди коштовної продукції через кордон вдалося завдяки випереджувальній інформації оперативних співробітників Мукачівського прикордонного загону.

Виявлені товари, вартість яких може сягнути понад 15 млн гривень, в українця вилучили разом із мікроавтобусом. Наразі встановлюється точна сума оцінки конфіскованого.

Нагадаємо, що на Волині у гуманітарці намагалися ввезти контрабанду на понад 2,5 млн гривень.

Додамо, що через погіршення ситуації з COVID-19 на кордоні зі Словаччиною вводяться обмеження.

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