Украине с Венгрии пытался ввести несколько сотен смартфонов "iPhone"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В пункте пропуска “Вилок” на Закарпатье задержали микроавтобус, в котором нашли 570 единиц устройств марки Apple, и более 490 единиц одежды разных брендов. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины, пишет УНН.
“Этой ночью в пункте пропуска „Вилок“ пограничники инициировали углубленный осмотр микроавтобуса „Mercedes-Benz Sprinter“, которым на въезд в Украину направлялся наш 28-летний земляк. Как выяснилось, в конструктивных полостях микроавтобуса, под обшивкой стен, мужчина спрятал 570 единиц устройств марки Apple, кроме этого, в автомобиле найдено и более 490 единиц одежды разных брендов”, — отметили пограничники.
В Госпогранслужбе сообщили, что выявлены следующие устройства: “iPhone 12”, “iPhone 11”, “iPad”, “Apple Watch”, “MacBook”, “iPhone 7 Plus”, “iPhone Xr”.
Стоит отметить, что предотвратить схеме контрабанды ценной продукции через границу удалось благодаря опережающей информации оперативных сотрудников Мукачевского пограничного отряда.
Найденные товары, стоимость которых может превысить 15 млн гривен, в украинском изъяли вместе с микроавтобусом. Сейчас устанавливается точная сумма оценки конфискованного.
Напомним, что на Волыни в гуманитарке пытались ввезти контрабанду более чем 2,5 млн гривен.
Добавим, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 на границе со Словакией вводятся ограничения.