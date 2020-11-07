Через погіршення ситуації з COVID-19 на кордоні зі Словаччиною вводяться обмеження

“Зокрема словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску “Велке Слеменце”, з українського боку — “Малі Селменці”. Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску “Убля”, з українського боку — “Малий Березний”, — вказано у повідомленні.

У пункті пропуску “Вишнє Нємецке”, з українського боку — “Ужгород”, пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00 (за київським часом).

“Усі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку Указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку. Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень”, — додали у ДПСУ.

Як повідомляв УНН, українців попередили про комендантську годину в Угорщині: є обмеження на в’їзд.