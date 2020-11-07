Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 на границе со Словакией вводятся ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правительство Словакии внесло дополнения об условиях въезда на территорию своего государства. Ограничения вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине, в частности будет временно закрыт пункт пропуска “Малые Селменцы”, пишет УНН со ссылкой на ГПС Украины.
“В частности словацкие пограничники сообщают, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска “Вельке Слеменце”, с украинской стороны — “Малые Селменцы”. Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска “Убля”, с украинской стороны — “Малый Березный”, — указано в сообщении.
В пункте пропуска “Вишне Немецкое”, с украинской стороны — “Ужгород”, пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).
“Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются территории Словакии транзитом, и в соответствии с исключения Указа Управление здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения. Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений”, — добавили в ГПСУ.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о комендантском часе в Венгрии: есть ограничения на въезд.