Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 на границе со Словакией вводятся ограничения

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 29595 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 56020 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 75533 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 86858 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96684 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113461 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 114942 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 126352 просмотра

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правительство Словакии внесло дополнения об условиях въезда на территорию своего государства. Ограничения вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине, в частности будет временно закрыт пункт пропуска “Малые Селменцы”, пишет УНН со ссылкой на ГПС Украины.

“В частности словацкие пограничники сообщают, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска “Вельке Слеменце”, с украинской стороны — “Малые Селменцы”. Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска “Убля”, с украинской стороны — “Малый Березный”, — указано в сообщении.

В пункте пропуска “Вишне Немецкое”, с украинской стороны — “Ужгород”, пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).

“Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются территории Словакии транзитом, и в соответствии с исключения Указа Управление здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения. Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений”, — добавили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о комендантском часе в Венгрии: есть ограничения на въезд.

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