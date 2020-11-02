На Волині у гуманітарці намагалися ввезти контрабанду на понад 2,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У пункті пропуску “Ягодин” у вантажівці з гуманітарною допомогою виявили “лівий” товар на понад 2,5 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
“Учора в пункті пропуску „Ягодин“ прикордонники Луцького загону спільно з представниками Волинської митниці виявили у вантажівці чималу кількість „лівого“ товару”, — повідомили в ДПСУ.
Прикордонники розповіли, що під час оформлення вантажного транспортного засобу “VOLVO”, який прибув до України з вантажем гуманітарної допомоги, прикордонники, враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, ініціювали поглиблений огляд автівки та перевірку товару.
Як результат, серед гуманітарки спільна прикордонно-митна оглядова група виявила товар, який не значився у товаросупровідних документах. Загалом порушник намагався приховано перевезти 30 різних найменувань одягу, взуття, сумок та продуктів харчування на понад 2,5 мільйона гривень.
Виявлений товар встановленим порядком вилучили працівники Волинської митниці.
Зазначимо, що через “Ягодин” нещодавно іноземець намагався провезти через кордон 10 кг марихуани.