На Волыни в гуманитарке пытались ввезти контрабанду на более чем 2,5 млн гривен

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В пункте пропуска “Ягодин” в грузовике с гуманитарной помощью обнаружили “левый” товар на более 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-службу ГПСУ, передает УНН.

“Вчера в пункте пропуска „Ягодин“ пограничники Луцкого отряда совместно с представителями Волынской таможни обнаружили в грузовике большое количество „левого“ товара”, — сообщили в ГПСУ.

Пограничники рассказали, что при оформлении грузового транспортного средства “VOLVO”, прибывшим в Украину с грузом гуманитарной помощи, пограничники, учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров через государственную границу, инициировали углубленный осмотр автомобиля и проверку товара.

Как результат, среди гуманитарки погранично-таможенная группа обнаружила товар, который не значился в товаросопроводительных документах. В общем нарушитель пытался скрыто перевезти 30 различных наименований одежды, обуви, сумок и продуктов питания на более 2,5 миллиона гривен.

Обнаруженный товар установленным порядком изъяли работники Волынской таможни.

Отметим, что через “Ягодин” недавно иностранец пытался провезти через границу 10 кг марихуаны.

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