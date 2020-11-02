На Волыни в гуманитарке пытались ввезти контрабанду на более чем 2,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В пункте пропуска “Ягодин” в грузовике с гуманитарной помощью обнаружили “левый” товар на более 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-службу ГПСУ, передает УНН.
“Вчера в пункте пропуска „Ягодин“ пограничники Луцкого отряда совместно с представителями Волынской таможни обнаружили в грузовике большое количество „левого“ товара”, — сообщили в ГПСУ.
Пограничники рассказали, что при оформлении грузового транспортного средства “VOLVO”, прибывшим в Украину с грузом гуманитарной помощи, пограничники, учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров через государственную границу, инициировали углубленный осмотр автомобиля и проверку товара.
Как результат, среди гуманитарки погранично-таможенная группа обнаружила товар, который не значился в товаросопроводительных документах. В общем нарушитель пытался скрыто перевезти 30 различных наименований одежды, обуви, сумок и продуктов питания на более 2,5 миллиона гривен.
Обнаруженный товар установленным порядком изъяли работники Волынской таможни.
Отметим, что через “Ягодин” недавно иностранец пытался провезти через границу 10 кг марихуаны.