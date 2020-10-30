Іноземець намагався провезти через кордон 10 кг марихуани

"Військовослужбовці Луцького загону отримали завчасну інформацію про можливу протиправну діяльність від співробітників СБУ. Тому, як тільки автомобіль BMW під керуванням громадянина Литви прибув у пункт пропуску “Ягодин”, його направили на додатковий огляд. В ході здійснення ретельної перевірки, в конструктивних особливостях позашляховика спільна оглядова група виявила пакунки з наркотиками“, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іноземця, який намагався перевезти марихуану, затримали.

Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України (“контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів”).

Нагадаємо, що в Одеському порту виявили понад 120 кг кокаїну.



