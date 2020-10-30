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Іноземець намагався провезти через кордон 10 кг марихуани

Іноземець намагався провезти через кордон 10 кг марихуани

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Волинській області на пункті пропуску на українському кордоні виявили майже десять кілограмів марихуани в автомобілі громадянина Литви, який слідував до Польщі. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.

"Військовослужбовці Луцького загону отримали завчасну інформацію про можливу протиправну діяльність від співробітників СБУ. Тому, як тільки автомобіль BMW під керуванням громадянина Литви прибув у пункт пропуску “Ягодин”, його направили на додатковий огляд. В ході здійснення ретельної перевірки, в конструктивних особливостях позашляховика спільна оглядова група виявила пакунки з наркотиками“, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іноземця, який намагався перевезти марихуану, затримали.

Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України (“контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів”).

Нагадаємо, що в Одеському порту виявили понад 120 кг кокаїну.

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