Иностранец пытался провезти через границу 10 кг марихуаны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Волынской области на пункте пропуска на украинской границе обнаружили почти десять килограммов марихуаны в автомобиле гражданина Литвы, который следовал в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
"Военнослужащие Луцкого отряда получили предварительную информацию о возможной противоправной деятельности от сотрудников СБУ. Поэтому, как только автомобиль BMW под управлением гражданина Литвы прибыл в пункт пропуска "Ягодин", его направили на дополнительный осмотр. В ходе осуществления тщательной проверки, в конструктивных особенностях внедорожника совместная группа во время осмотра обнаружила пакеты с наркотиками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранца, который пытался перевезти марихуану, задержали.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по части 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств").
Напомним, что в Одесском порту обнаружили более 120 кг кокаина.