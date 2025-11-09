Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши

ukenru
12:22 • 13826 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
10:18 • 24387 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 30562 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 40946 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 44599 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 57105 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 50600 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51165 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 69839 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 126819 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Днепре до 13 возросло число пострадавших в результате массированной атаки в ночь на 8 ноября9 ноября, 06:12 • 6504 просмотра
Минус 1190 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки9 ноября, 06:21 • 22566 просмотра
Администрация Трампа ввела новые правила в визах: отказ из-за болезней и преклонного возраста9 ноября, 06:35 • 9442 просмотра
В российском воронеже второй раз за день 9 ноября прогремели взрывыVideo11:02 • 11085 просмотра
С 2027 года в Украине планируют отменить КВЭДы12:33 • 7654 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 40950 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 126821 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 160630 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 111707 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 89184 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Дания
Польша
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 23308 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 58281 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 125209 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 63100 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 71472 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша ожидает взаимности от Украины, особенно в вопросах исторической и экономической политики. Он подчеркнул, что возврата к мышлению в категориях «звонок в Варшаву с просьбой о поддержке» уже не будет.

Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши

Польша ожидает от Украины взаимности, особенно в вопросах исторической и экономической политики. Возвращения к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке" - такого уже не будет.

  Об этом в эфире RMF24 заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает УНН.   

Подробности

Марцин Пшидач отметил, что Польша в последние годы оказывала огромную поддержку Украине, но сейчас ожидает взаимности, особенно в вопросах исторической и экономической политики.

Мы просто делаем эти отношения более реалистичными. Я, конечно, давно выступаю за помощь в борьбе с Россией, но также за установление четких ожиданий. У меня впечатление, что украинская сторона начинает все лучше это понимать: возвращения к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке - такого уже не будет

- сказал Пшидач. 

Напомним

Сопротивление поддержке Украины в Польше увеличивается. В частности растет возмущение из-за иммиграции, несмотря на успехи экономики благодаря украинской рабочей силе в последние годы. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Варшава
Украина
Польша