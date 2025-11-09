Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши
Киев • УНН
Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша ожидает взаимности от Украины, особенно в вопросах исторической и экономической политики. Он подчеркнул, что возврата к мышлению в категориях «звонок в Варшаву с просьбой о поддержке» уже не будет.
Польша ожидает от Украины взаимности, особенно в вопросах исторической и экономической политики. Возвращения к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке" - такого уже не будет.
Об этом в эфире RMF24 заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает УНН.
Подробности
Марцин Пшидач отметил, что Польша в последние годы оказывала огромную поддержку Украине, но сейчас ожидает взаимности, особенно в вопросах исторической и экономической политики.
Мы просто делаем эти отношения более реалистичными. Я, конечно, давно выступаю за помощь в борьбе с Россией, но также за установление четких ожиданий. У меня впечатление, что украинская сторона начинает все лучше это понимать: возвращения к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке - такого уже не будет
Напомним
Сопротивление поддержке Украины в Польше увеличивается. В частности растет возмущение из-за иммиграции, несмотря на успехи экономики благодаря украинской рабочей силе в последние годы.