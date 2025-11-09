Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши

Польша ожидает от Украины взаимности, особенно в вопросах исторической и экономической политики. Возвращения к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке" - такого уже не будет.

Об этом в эфире RMF24 заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает УНН.

Марцин Пшидач отметил, что Польша в последние годы оказывала огромную поддержку Украине, но сейчас ожидает взаимности, особенно в вопросах исторической и экономической политики.

Мы просто делаем эти отношения более реалистичными. Я, конечно, давно выступаю за помощь в борьбе с Россией, но также за установление четких ожиданий. У меня впечатление, что украинская сторона начинает все лучше это понимать: возвращения к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке - такого уже не будет