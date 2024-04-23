Возросло количество пострадавших в Одессе: 5 взрослых и 4 детей, 2 из которых нет и года

После вражеской атаки в Одессе возросло количество раненых до 9 человек, из которых 4 - дети. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

По уточненным данным, в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе, пострадали 9 человек, 4 из них - дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.



Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь



- информирует Олег Кипер.

Напомним,

В результате вражеской атаки в жилом секторе города Одесса, повреждены по меньшей мере 14 квартир, магазины и другие объекты инфраструктуры.

В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей