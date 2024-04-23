В Одессе вражеский обстрел повредил 14 квартир и 7 человек получили ранения, из них 2 детей

В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы произошло. По меньшей мере 14 квартир повреждены, при этом известно о 7 раненых. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

Сегодня, в результате вражеской атаки в жилом секторе города Одесса, повреждены по меньшей мере 14 квартир.

Предварительно известно, что 7 человек пострадали, но к счастью, пока нет информации о погибших.

В связи с данным инцидентом Пересипская районная администрация организовывает оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим местным жителям.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Муниципальная стража и другие экстренные службы уже работают на месте над ликвидацией последствий.

Добавим

По уточненным данным спасены 34 человека, из них 3 детей.

Пострадало 7 человек, из них 2 детей

- информируют Силы обороны юга Украины.

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