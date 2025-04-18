Возможность оторваться от "Шахтера" и столичное дерби: анонс 25-го тура УПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоятся первые матчи Украинской премьер-лиги. "Александрия" в матче против "Ворсклы" постараются оторваться от "Шахтера" в таблице, а полтавчане попытаются "вылезти" из зоны вылета. Вечером болельщиков ожидает столичное дерби, в котором встретятся "Динамо" и "Оболонь", пишет УНН.

Попытки оторваться от "Шахтера" и не упасть на дно

Открывать первый матч 25 тура УПЛ будут в Полтаве, куда к местной "Ворскле" приедет "Александрия" из Кировоградщины. Обе команды не в лучшем моральном состоянии подходят к очному поединку. Полтавчане проиграли три последних своих матча, чем испортили свое турнирное положение, опустившись на 14 место.

"Александрия" же в прошлом туре не смогла обыграть "Рух", чем подпортила себе шансы на борьбу в первой тройке. Еще и "Шахтер" "дышит в спину", обыграв "Кривбасс", и теперь отстает от подопечных Руслана Ротаня всего на одно очко.

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В первом круге "Александрия" дома минимально переиграла "Ворсклу" - 1:0. Букмекеры отдают предпочтение "Александрии", хоть и незначительное - коэффициент на победу 2,2. На победу "Ворсклы" дают 3,6, а на ничью - 3,2. Старт поединка запланирован на пятницу, 18 апреля, в 13:00.

Отметим, что обе команды потеряли перед матчем ключевых игроков - за "Александрию" не сыграет защитник Кампош из-за перебора желтых карточек, а за "Ворсклу" полузащитник Антон Салабай из-за травмы колена.

“Александрия” - “Ворскла” в первом круге УПЛ

Столичное дерби

Во втором матче пятницы зрителей порадует столичное дерби. В 18:00 на стадионе имени Валерия Лобановского встретятся столичные "Динамо" и "Оболонь". Команды выполняют разные задачи в турнирной таблице. "Динамо" ставит целью выиграть чемпионат, набрав мощный ход (в трех последних матчах уверенные победы 2:0).

"Оболонь" отчаянно борется за выживание, хотя и пока не находится в зоне вылета. Команда находится на 12 месте в турнирной таблице, хотя и отставание до зоны вылета всего два очка.

В первом круге "Динамо" в гостях разгромило "Оболонь" - 5:1, а потому букмекеры не думают, что "Оболонь" может создать проблемы "Динамо". На победу "Динамо" дают коэффициент 1,2, а на победу "Оболони" - 11.

"Оболонь" подходит к поединку без потерь, однако "бело-синие" потеряли двух ключевых игроков. Не помогут Денис Попов, получивший красную карточку в матче против "Кривбасса", и Владимир Бражко из-за перебора желтых карточек. Также под вопросом участие крайнего защитника Александра Тимчика, получившего повреждение.

Однако для динамовских болельщиков есть и приятные новости. Капитан Виталий Буяльский продлил свой контракт еще на два года - до лета 2027 года.

Кроме того, вингер Андрей Ярмоленко, который в матче против "Кривбасса" забил свой 112 гол в УПЛ, постарается догнать Максима Шацких в рейтинге лучших бомбардиров всех времен УПЛ. Сейчас рекорд принадлежит Шацких, у которого 124 гола.

"Оболонь" - "Динамо" в первом круге

Оба поединка можно будет посмотреть на УПЛ ТВ на ОТТ платформах Мегого и Киевстар ТВ. Также матч "Динамо" - "Оболонь" отдельно еще покажет телеканал 2+2.