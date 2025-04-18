Можливість відірватися від "Шахтаря" та столичне дербі: анонс 25-го туру УПЛ

Сьогодні, 18 квітня, відбудуться перші матчі Української прем’єр-ліги. "Олександрія" в матчі проти "Ворскли" намагатимуться відірватися від "Шахтаря" в таблиці, а натомість полтавці спробують "вилізти" із зони вильоту. Ввечері вболівальників очікуватиме столичне дербі, в якому зустрінуться "Динамо" та "Оболонь", пише УНН.

Намагання відірватися від "Шахтаря" та не впасти на дно

Відкривати перший матч 25 туру УПЛ будуть у Полтаві, куди до місцевої "Ворскли" завітає "Олександрія" з Кіровоградщини. Обидві команди не у найкращому моральному стані підходять до очного поєдинку. Полтавчани програли три останні свої матчі, чим зіпсували своє турнірне становище, опустившись на 14 місце.

"Олександрія" ж в минулому турі не змогла обіграти "Рух", чим підпсувала собі шанси на боротьбу в першій трійці. Ще й "Шахтар" "дихає в спину", обігравши "Кривбас", та тепер відстає від підопічних Руслана Ротаня лише на одне очко.

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В першому колі "Олександрія" вдома мінімально переграла "Ворсклу" - 1:0. Букмекери віддають перевагу "Олександрії", хоч і незначну - коефіцієнт на перемогу 2,2. На перемогу "Ворскли" дають 3,6, а на нічию - 3,2. Старт поєдинку заплановано на п’ятницю, 18 квітня, о 13:00.

Зазначимо, що обидві команди втратили перед матчем ключових гравців - за "Олександрію" не зіграє захисник Кампош через перебір жовтих карток, а за "Ворсклу" півзахисник Антон Салабай через травму коліна.

“Олександрія” - “Ворскла” в першому колі УПЛ

Столичне дербі

В другому матчі п’ятниці глядачів порадує столичне дербі. О 18:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського зустрінуться столичні "Динамо" та "Оболонь". Команди виконують різні завдання у турнірній таблиці. "Динамо" ставить за мету виграти чемпіонат, набравши потужний хід (в трьох останніх матчах впевнені перемоги 2:0).

"Оболонь" відчайдушно бореться за виживання, хоч і поки не перебуває в зоні вильоту. Команда знаходиться на 12 місці в турнірній таблиці, хоча і відставання до зони вильоту лише два очки.

В першому колі "Динамо" в гостях розтрощило "Оболонь" - 5:1, а тому букмекери не думають, що "Оболонь" може створити проблеми "Динамо". На перемогу "Динамо" дають коефіцієнт 1,2, а на перемогу "Оболоні" - 11.

"Оболонь" підходить до поєдинку без втрат, проте "біло-сині" втратили двох ключових гравців. Не допоможуть Денис Попов, який отримав червону картку в матчі проти "Кривбасу", та Володимир Бражко через перебір жовтих карток. Також під питанням участь крайнього захисника Олександра Тимчика, який зазнав пошкодження.

Проте для динамівських вболівальників є і приємні новини. Капітан Віталій Буяльський продовжив свій контракт ще на два роки - до літа 2027 року.

Окрім того, вінгер Андрій Ярмоленко, який в матчі проти "Кривбасу" забив свій 112 гол в УПЛ, намагатиметься наздогнати Максима Шацьких в рейтингу найкращих бомбардирів всіх часів УПЛ. Наразі рекорд належить Шацьких, у якого 124 голи.

"Оболонь" - "Динамо" в першому колі

Обидва поєдинки можна буде подивитися на УПЛ ТБ на ООТ платформах Мегого та Київстар ТБ. Також матч "Динамо" - "Оболонь" окремо ще покаже телеканал 2+2.