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Возле Иерусалима произошел теракт: погиб ребенок, три человека ранены

Возле Иерусалима произошел теракт: погиб ребенок, три человека ранены

Киев  •  УНН

 • 3578 просмотра

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На Западном берегу реки Иордан неизвестный обстрелял автобус, следовавший в Иерусалим. В результате теракта погиб 12-летний мальчик, еще трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

На Западном берегу реки Иордан неизвестный обстрелял гражданский автобус, следовавший в Иерусалим, погиб мальчик, еще трое пассажиров ранены. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Больница "Хадасса Эйн-Керем" в Иерусалиме сообщила о смерти мальчика, который получил ранения в результате обстрела террористами израильского автобуса, ехавшего по шоссе на Западном берегу реки Иордан,

- говорится в сообщении.

Уточняется, что 12-летний мальчик был доставлен в травматологическое отделение в критическом состоянии. После интенсивных усилий по его спасению врачи были вынуждены констатировать смерть.

Во время атаки пострадали еще трое пассажиров: женщина получила ранения средней тяжести, у двух человек - легкие ранения.

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Израильская армия установила блокпосты вблизи Вифлеема, ища террориста, который совершил обстрел гражданского автобуса.

Напомним

В октябре грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот возле Тель-Авива, пострадало 35 человек. Среди пострадавших много пожилых людей, полиция рассматривает инцидент как теракт.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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