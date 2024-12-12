Возле Иерусалима произошел теракт: погиб ребенок, три человека ранены

На Западном берегу реки Иордан неизвестный обстрелял гражданский автобус, следовавший в Иерусалим, погиб мальчик, еще трое пассажиров ранены. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Больница "Хадасса Эйн-Керем" в Иерусалиме сообщила о смерти мальчика, который получил ранения в результате обстрела террористами израильского автобуса, ехавшего по шоссе на Западном берегу реки Иордан, - говорится в сообщении.

Уточняется, что 12-летний мальчик был доставлен в травматологическое отделение в критическом состоянии. После интенсивных усилий по его спасению врачи были вынуждены констатировать смерть.

Во время атаки пострадали еще трое пассажиров: женщина получила ранения средней тяжести, у двух человек - легкие ранения.

Израильская армия установила блокпосты вблизи Вифлеема, ища террориста, который совершил обстрел гражданского автобуса.

Напомним

В октябре грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот возле Тель-Авива, пострадало 35 человек. Среди пострадавших много пожилых людей, полиция рассматривает инцидент как теракт.