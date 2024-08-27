Воздушные Силы: зафиксирован взлет Ту-95мс с аэродрома Энгельс
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома Энгельс. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 4:30, граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги.
Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Энгельс. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Внимание!
Зафиксирован взлёт нескольких Ту-95мс с аэродрома Энгельс.
Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 4.30.
Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги