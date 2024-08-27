Воздушные Силы: зафиксирован взлет Ту-95мс с аэродрома Энгельс

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко 7 часов назад • 32659 просмотра

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики 8 часов назад • 76425 просмотра

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года 8 часов назад • 65810 просмотра

Сразу 3 и 4 очереди: в ДТЭК предупредили о жестких графиках света на завтра 9 часов назад • 22307 просмотра