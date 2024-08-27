Повітряні Сили: зафіксовано зліт Ту-95мс з аеродрому Енгельс
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - 4:30, громадян закликають не ігнорувати сигнали тривоги.
Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс.
Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.30.
Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги