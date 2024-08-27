Повітряні Сили: зафіксовано зліт Ту-95мс з аеродрому Енгельс

Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!

Зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Енгельс.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.30.

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