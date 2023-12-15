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Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:43  •  15809 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, после объявления воздушной тревоги в нескольких регионах из-за активности вражеской авиации в Азовском море.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога в Днепропетровской области, пишет УНН.

"Ракета в направлении Кривого Рога!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Дополнение

Перед тем ВС ВСУ сообщили, что воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. И что есть угроза применения авиационных средств поражения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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