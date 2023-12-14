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Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете курсом на запад

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 13:56  •  22311 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеской ракете

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в Житомирской области с курсом на запад, пишет УНН.

"Ракета в Житомирской области! Курс - на запад!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.

"Ровно, Луцк - оставайтесь в укрытиях!" - указали в ВС ВСУ.

Напомним

Перед этим по всей Украине третий раз за день прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе.

В Киеве прогремели взрывы. 

Также "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету курсом на захід
Ukrainian Air Force warns of missile heading west
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