Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете курсом на запад

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в Житомирской области с курсом на запад, пишет УНН.

"Ракета в Житомирской области! Курс - на запад!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.

"Ровно, Луцк - оставайтесь в укрытиях!" - указали в ВС ВСУ.

Напомним

Перед этим по всей Украине третий раз за день прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о третьем за сегодня взлете самолета-носителя ракет "Кинжал" - МиГ-31К - в рф и ракетной угрозе.

В Киеве прогремели взрывы.

Также "Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов".