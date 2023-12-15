Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины предупредили Кропивницкий о приближении ракеты, призвав пройти в укрытие
Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе, пишет УНН.
"Сменила направление на Кропивницкий! Кропивницкий - в укрытие!" - говорится в заявлении ПС ВСУ в Telegram.
"Суспільне" сообщило после этого, что "в Кропивницком слышны звуки взрывов".
Напомним
Перед тем ВС ВСУ сообщили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе
Военно-воздушные силы Украины предупредили Кропивницкий о приближении ракеты, призвав пройти в укрытие.
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