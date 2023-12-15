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Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:53  •  12338 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины предупредили Кропивницкий о приближении ракеты, призвав пройти в укрытие

Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе, пишет УНН.  

"Сменила направление на Кропивницкий! Кропивницкий - в укрытие!" - говорится в заявлении ПС ВСУ в Telegram.

"Суспільне" сообщило после этого, что "в Кропивницком слышны звуки взрывов".

Напомним

Перед тем ВС ВСУ сообщили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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