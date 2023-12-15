Воздушные силы ВСУ предупредили Кропивницкий о ракетной угрозе

Украина ожидает скорейшего начала подготовки в ЕС мандата на переговоры о членстве - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Европейского Совета начать переговоры о вступлении в ЕС и призвало Европейскую Комиссию как можно быстрее подготовить мандата на переговоры.