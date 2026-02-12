Воздушные силы сообщили об отбое по баллистике после угрозы "орешника"
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое баллистической угрозы. Мониторинговые каналы отметили, что цели не входили на территорию Украины, а Андрей Коваленко назвал это имитацией пуска.
После сообщений об угрозе запуска врагом БРСД типа "орешник" в Воздушных силах ВСУ сообщили об отбое баллистической угрозы, пишет УНН.
Детали
"Отбой угрозы применения баллистического вооружения", - указали в ВС ВСУ.
Мониторинговые каналы сообщили, что на территорию Украины цели не входили и что информации о взрывах не поступало.
"Враг совершил имитацию пуска вундервафли", - прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.
Напомним
Ранее сегодня Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятном вражеском пуске БР средней дальности после предупреждения об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
