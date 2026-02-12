Воздушные силы сообщили об отбое по баллистике после угрозы "орешника"

$43.030.06
Эксклюзив
11:18 • 54 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 4688 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 15668 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 58257 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 40856 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 53126 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 42162 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 34072 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 29052 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 56823 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Популярные новости
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 33621 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW12 февраля, 04:02 • 30981 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo08:05 • 5376 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 12266 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 18283 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли — это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 146 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 56823 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 50515 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 52088 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 61660 просмотра
УНН Lite
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 18371 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 28683 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 30395 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 30900 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 32122 просмотра
Шахед-136

Воздушные силы сообщили об отбое по баллистике после угрозы "орешника"

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое баллистической угрозы. Мониторинговые каналы отметили, что цели не входили на территорию Украины, а Андрей Коваленко назвал это имитацией пуска.

Воздушные силы сообщили об отбое по баллистике после угрозы "орешника"

После сообщений об угрозе запуска врагом БРСД типа "орешник" в Воздушных силах ВСУ сообщили об отбое баллистической угрозы, пишет УНН.

Детали

"Отбой угрозы применения баллистического вооружения", - указали в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщили, что на территорию Украины цели не входили и что информации о взрывах не поступало.

"Враг совершил имитацию пуска вундервафли", - прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в соцсетях.

Напомним

Ранее сегодня Воздушные силы ВСУ сообщили о вероятном вражеском пуске БР средней дальности после предупреждения об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

У россии, скорее всего, есть всего несколько ракет "Орешник": британская разведка проанализировала удар по Львову09.01.26, 18:02 • 6204 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
