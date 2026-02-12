Повітряні сили повідомили про відбій по балістиці після загрози "орєшніка"
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій балістичної загрози. Моніторингові канали зазначили, що цілі не входили на територію України, а Андрій Коваленко назвав це імітацією пуску.
Після повідомлень про загрозу запуску ворогом БРСД типу "орєшнік" у Повітряних силах ЗСУ повідомили про відбій балістичної загрози, пише УНН.
Деталі
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння", - вказали у ПС ЗСУ.
Моніторингові канали повідомили, що на територію України цілі не входили і що інформації про вибухи не надходило.
"Ворог здійснив імітацію пуску вундервафлі", - прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.
Нагадаємо
Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили про імовірний ворожий пуск БР середньої дальності після попередження про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.
