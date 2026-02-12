Повітряні сили повідомили про відбій по балістиці після загрози "орєшніка"

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11:18 • 0 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 4602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 15580 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 57879 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 40699 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 52976 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 42059 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 34017 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29011 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 56669 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 33149 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02 • 30492 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo08:05 • 5108 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 12102 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 17896 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 62 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 56664 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 50367 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 51935 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 61518 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 18257 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 28591 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 30309 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 30815 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 32036 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
WhatsApp
Шахед-136

Повітряні сили повідомили про відбій по балістиці після загрози "орєшніка"

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій балістичної загрози. Моніторингові канали зазначили, що цілі не входили на територію України, а Андрій Коваленко назвав це імітацією пуску.

Повітряні сили повідомили про відбій по балістиці після загрози "орєшніка"

Після повідомлень про загрозу запуску ворогом БРСД типу "орєшнік" у Повітряних силах ЗСУ повідомили про відбій балістичної загрози, пише УНН.

Деталі

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння", - вказали у ПС ЗСУ.

Моніторингові канали повідомили, що на територію України цілі не входили і що інформації про вибухи не надходило.

 "Ворог здійснив імітацію пуску вундервафлі", - прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.

Нагадаємо

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили про імовірний ворожий пуск БР середньої дальності після попередження про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.

росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орєшнік": британська розвідка проаналізувала удар по Львову 09.01.26, 18:02 • 6202 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Україна