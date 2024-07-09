Воздушные силы сообщили о работе по вражескому дрону-разведчику в Полтавской области

В Украине в результате массированной ракетной атаки рф уже 42 погибших, 190 травмированных - полиция 22 минуты назад • 12310 просмотра

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