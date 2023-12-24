Воздушные Силы сообщили о движении вражеских ударных дронов и о ракетной угрозе для Одесской области

На части территории была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах силах сообщили о направлениях движения групп ударных дронов врага, а также о ракетной опасности для Одесской области, пишет УНН.

По состоянию на сейчас группа дронов движется на Павлоград.

Кроме того, группа ударных вражеских БПЛА продолжают движение севернее Винницы на границе с Житомирской областью, вектор движения западный в направлении Староконстантинова!

Жителей Одессы предупредили о ракетной угрозе. Руководитель ОВА Одесской области Олег Кипер призвал жителей Одесского района быть особенно осторожными и находиться в укрытиях.