Воздушные Силы сообщили о движении вражеских ударных дронов и о ракетной угрозе для Одесской области
Киев • УНН
Воздушные силы сообщают о вражеских беспилотниках и ракетной угрозе в направлении Одесской области; жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.
На части территории была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах силах сообщили о направлениях движения групп ударных дронов врага, а также о ракетной опасности для Одесской области, пишет УНН.
По состоянию на сейчас группа дронов движется на Павлоград.
Кроме того, группа ударных вражеских БПЛА продолжают движение севернее Винницы на границе с Житомирской областью, вектор движения западный в направлении Староконстантинова!
Жителей Одессы предупредили о ракетной угрозе. Руководитель ОВА Одесской области Олег Кипер призвал жителей Одесского района быть особенно осторожными и находиться в укрытиях.
Воздушные Силы сообщили о движении вражеских ударных дронов и о ракетной угрозе для Одесской области
Воздушные силы сообщают о вражеских беспилотниках и ракетной угрозе в направлении Одесской области; жителям рекомендуется оставаться в укрытиях.
На фронте в течение суток произошло 48 боевых столкновений - Генштаб
Украинские войска провели 48 боевых столкновений и отбили многочисленные атаки, подвергшись при этом мощным обстрелам и авиаударам; ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
"Мамай" - в СБУ рассказали о еще одном виде морских дронов, благодаря которым происходят удачные операции против врага
СБУ использует скоростной беспилотник "Мамай" для успешных морских операций, нанося значительный ущерб российским военно-морским объектам.
Tesla представила следующее поколение человекоподобного робота
Tesla представляет робота Optimus Gen 2, предназначенного для работы в различных отраслях промышленности; он легче, быстрее и проворнее своего предшественника.
Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году
Лидер Молдовы Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Молдовы и настаивает на проведении референдума о членстве в ЕС.
Легендарный "Щедрик" в центре Киева: пограничники накануне Рождества исполнили известную композицию Леонтовича
В Киеве на Софийской площади пограничники исполнили знаковую украинскую колядку "Щедрик": бывший преподаватель музыкального искусства, а ныне - охранник границы, а также военнослужащая Мария, которая до полномасштабного вторжения осуществляла проверку документов в крупнейшем аэропорту Украины.
Бывший главнокомандующий НАТО, в праздничное рождественское время обратился с просьбой об увеличении помощи Украине
Адмирал Джеймс Ставридис призывает увеличить военную помощь Украине, подчеркивая справедливость в этом деле и выражая обеспокоенность по поводу выполнения обязательств союзниками.
Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей
Илон Маск проявил интерес к аргентинскому литию, и его спутниковый интернет-сервис Starlink планирует запустить работу в стране в 2024 году. Президент Хавьер Милей ищет правовые рамки для управления ресурсами.
В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны
В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".
"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова
Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, поздравил защитников и защитниц с Рождеством Христовым, отметив надежду и победу света над тьмой.