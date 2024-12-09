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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

Киев  •  УНН

 • 6707 просмотра

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В Черниговской и Сумской областях выявлена угроза ударных беспилотников. Военно-воздушные силы призывают местных жителей быть особенно осторожными из-за возможных атак на гражданские объекты.

Обнаружена угроза ударных БпЛА на территории Черниговской и Сумской. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные силы Украины заявили о возможных угрозах от применения вражеских ударных беспилотников в Черниговской и Сумской областях. Местные жители должны быть особенно осторожны из-за вероятных атак, направленных на гражданские объекты и инфраструктуру. 

Из-за ночной атаки БПЛА на Черниговщине и Черкасщине повреждены дома2 дек. 2024, 07:53 • 17969 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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