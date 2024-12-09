Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины
Киев • УНН
В Черниговской и Сумской областях выявлена угроза ударных беспилотников. Военно-воздушные силы призывают местных жителей быть особенно осторожными из-за возможных атак на гражданские объекты.
Обнаружена угроза ударных БпЛА на территории Черниговской и Сумской. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные силы Украины заявили о возможных угрозах от применения вражеских ударных беспилотников в Черниговской и Сумской областях. Местные жители должны быть особенно осторожны из-за вероятных атак, направленных на гражданские объекты и инфраструктуру.
Из-за ночной атаки БПЛА на Черниговщине и Черкасщине повреждены дома2 дек. 2024, 07:53 • 17969 просмотров