Из-за ночной атаки БПЛА на Черниговщине и Черкасщине повреждены дома

В Черниговские области в результате ночной российской атаки повреждено домохозяйство. Также в Черкасской области из-за падения дронов получили повреждения несколько жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылками на ГСЧС и местные ОВА.

По данным ГСЧС, на Черниговщине на территории Днестровского района в результате падения обломков повреждены жилой дом и хозяйственное здание. Ударной волной выбиты окна, разрушена кровля сооружений.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - указали в ГСЧС.

В свою очередь глава ОВА Вячеслав Чаус добавил, что из-за атаки рф есть разрушения в двух селах Черниговщины. в селе Прилуцкого района - поврежден частный жилой дом, а также - автомобиль. в селе Нежинского района - поврежденный дом, разрушенное хозяйственное здание.

Также в Черкасской области в результате падения БпЛА повреждены окна нескольких жилых домов и хозяйственное сооружение, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец. По его словам, в области сбили два "Шахеда", обошлось без пострадавших.

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