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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за атаки рф на Киевщине загорелся склад сельхозпредприятия

Из-за атаки рф на Киевщине загорелся склад сельхозпредприятия

Киев  •  УНН

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На Киевщине из-за падения обломков вражеских беспилотников загорелось складское помещение сельхозпредприятия, пострадавших нет.

Силы противовоздушной обороны ночью отразили очередное нападение вражеских беспилотников на Киевскую область. Обошлось без пострадавших, однако в результате падения обломков сбитых БПЛА загорелось складское помещение сельхозпредприятия. Об этом в понедельник сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Как указал Кравченко, воздушная тревога на Киевщине длилась всю ночь и объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован

- рассказал Кравченко.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.

ПВО Украины уничтожила почти половину российских дронов во время массированной атаки рф2 дек. 2024, 06:39 • 6344 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область