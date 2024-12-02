Из-за атаки рф на Киевщине загорелся склад сельхозпредприятия
Киев • УНН
На Киевщине из-за падения обломков вражеских беспилотников загорелось складское помещение сельхозпредприятия, пострадавших нет.
Силы противовоздушной обороны ночью отразили очередное нападение вражеских беспилотников на Киевскую область. Обошлось без пострадавших, однако в результате падения обломков сбитых БПЛА загорелось складское помещение сельхозпредприятия. Об этом в понедельник сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, воздушная тревога на Киевщине длилась всю ночь и объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован
Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.
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