Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра

Воздушные cилы ВС Украины предупредили о вражеской "скоростной цели" в сторону города Днепр, пишет УНН.

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"Скоростная цель на Днепр!" - предупредили в DС ВСУ в Telegram.

Перед этим Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Днепропетровской и ряде областей на востоке и северо- и юго-востоке - воздушная тревога.

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