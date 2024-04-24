Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  10069 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  103043 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  102096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  103409 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102383 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100997 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136696 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157477 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154072 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153988 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Новости по теме
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Взрывы прогремели в Сумах - СМИ

Взрывы прогремели в Сумах - СМИ

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"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба

"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба

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Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв

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путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен

путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен

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Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  188409 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  229449 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  492798 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  409915 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  455592 просмотра

Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра

Воздушные силы Украины предупредили о приближении высокоскоростной вражеской цели в направлении Днепра, что вызвало воздушную тревогу в Днепре и нескольких других регионах, а в Сумах были зафиксированы взрывы.

Война •   •  13112 просмотра
Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра

Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора

В ответ на заявление прокурора в Минагро объяснили, что Маркиян Дмитрасевич находится в командировке в Брюсселе с 22 по 28 апреля для участия в разъяснительных встречах между Европейской Комиссией и Украиной в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

политика •   •  11735 просмотра
Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора

Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная

Телебашня в Харькове была повреждена российским ракетным ударом, но телевизионное вещание было восстановлено, и сейчас продолжаются работы по полному восстановлению сигнала, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Общество •   •  11846 просмотра
Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная

Взрывы прогремели в Сумах - СМИ

В Сумах прогремели взрывы на фоне усиления обстрелов и сообщений об активности вражеской авиации в регионе.

Война •   •  15418 просмотра
Взрывы прогремели в Сумах - СМИ

"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить россию, поскольку эра мира в Европе закончилась.

Война •   •  15756 просмотра
"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба

Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро

Инициированная Латвией Коалиция беспилотников собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины. В частности, Дания и Нидерланды уже объявили о закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро.

Война •   •  13827 просмотра
Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро

Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв

Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому, отложив рассмотрение дела.

Криминал и ЧП •   •  13211 просмотра
Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв

путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен

ЕС должен предоставить Украине средства для самообороны, поскольку путин понимает только этот язык, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Война •   •  13633 просмотра
путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен

Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

Министр иностранных дел Украины надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение нескольких дней, возможно, часов".

Война •   •  14166 просмотра
Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"

В оккупированном Крыму 1 человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшихся цистерн под Симферополем

Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в железнодорожных цистернах с бензином под Симферополем в аннексированном Крыму.

Общество •   •  15465 просмотра
В оккупированном Крыму 1 человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшихся цистерн под Симферополем