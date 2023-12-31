Воздушная тревога на юге и востоке Украины: россияне атакуют беспилотниками, есть угроза баллистики

Воздушная тревога объявлена на востоке и юге Украины. По данным командования Воздушных Сил ВСУ российские террористы атакуют украинцев беспилотниками. Есть угроза применения баллистики для Кривого Рога и Днепра, передает УНН.

Детали

По данным Командования Воздушных Сил ВСУ БПЛА движутся по направлениям:

Херсонщина→Николаевщина,

Харьковщина→Полтавщина,

Запорожье→Днепропетровщина,

Днепропетровщина→Полтавщина.

Кроме того, в ВС ВСУ предупредили о ракетных угрозах для юга, востока Украины. А именно для Кривого рога, Днепра и Николаевщины.

Дополнение

Около 16:00 россияне нанесли четыре удара по Харьковской области. Вероятно били ракетами С-300. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в телеграм.