Воздух в Тернополе после пожара по имеющимся данным чистый - мэр

На утро среды экологические системы Тернополя показывают, что в городе воздух чистый, что позволяет людям прогуливаться и проветривать помещения. Однако, еще ожидаются данные по концентрации в воздухе отдельных элементов, в частности хлора. Об этом рассказал мэр Тернополя Сергей Надал в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Вчера почти 12 часов тушили пожар. К счастью, никто не пострадал. Были небольшие травмы у двух спасателей, но уже под конец суток их отправили домой. Вчера государственная лабораторная служба сделала замеры чистоты воздуха. По их данным, была повышенная концентрация отдельных элементов, в частности хлора, что в принципе после такого пожара должно было бы быть. Но в течение дня и к вечеру ситуация улучшилась, показатели загрязнения стали меньше. Мы ожидаем новых показателей, поскольку надеемся, что за вечер они уменьшились еще больше. У нас в Тернополе действует несколько экологических систем, которые в режиме онлайн показывают чистоту воздуха. По состоянию на сегодняшнее утро они показывают, что воздух чистый, который позволяет прогуливаться и проветривать - сказал Надал.

Детали

Он добавил, что детям в садиках рекомендовано воздержаться от прогулок на улице, пока не поступит подтверждение, что действительно отсутствуют негативные частицы в воздухе.

Также он отметил, что хоть и от жителей Тернополя жалоб на состояние здоровья не поступало, но вчера были госпитализированы двое сотрудников полиции, которые работали возле объекта.

"Они пострадали. В настоящее время они госпитализированы и проходят курс лечения. Жалоб он жителей пока мы не получили", - добавил Надал.

Напомним

В ночь на 20 августа в Тернополе произошел пожар на предприятии во время атаки российских войск в результате попадания в емкость с горюче-смазочными материалами.

В результате удара по промышленному объекту в Тернополе химических соединений в воздух не выбрасывалось. Ущерб, нанесенный окружающей среде, связан с выбросом в воздух продуктов горения нефтепродуктов.