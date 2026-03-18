Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
ВОЗ готовится к ядерной катастрофе из-за войны с Ираном

Киев • УНН

Региональный директор ВОЗ Ханан Балхи заявила о подготовке к ядерному инциденту. Организация проводит обучение персонала из-за угрозы региону.

Чиновники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовятся к ядерной катастрофе, если война США и Израиля с Ираном продолжит обостряться. Об этом заявила региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ханан Балхи в интервью Politico, пишет УНН.

Худший сценарий – это ядерный инцидент, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить вред, который постигнет регион – и весь мир, если это в конце концов произойдет, – и последствия будут ощущаться десятилетиями

- заявила Балхи.

По ее словам, сотрудники ВОЗ готовы к ядерному инциденту в его "более широком смысле", включая нападение на ядерный объект или применение ядерного оружия, однако "очень надеются, что этого не произойдет".

На сегодняшний день на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Но повышение уровня радиации может привести к значительным немедленным травмам легких и кожи, а также повысить риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, пояснила региональный директор ВОЗ.

Я думаю, что те, кто читает историю предыдущих инцидентов, будь то преднамеренных или случайных, прекрасно понимают, о чем идет речь

- сказала Балхи.

Она добавила, что ВОЗ проводит повторное обучение своих сотрудников по вопросам реагирования в случае ядерного инцидента, включая предоставление рекомендаций чиновникам относительно рисков для общественного здоровья и относительно того, какие меры должны принимать люди для защиты себя.

Ольга Розгон

