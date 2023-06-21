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Воевали против ВСУ: трое боевиков "лнр" и "днр" проведут за решеткой от 8 до 15 лет

Киев • УНН

 • 746076 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Три участника российского незаконного вооруженного формирования были приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет за боевую деятельность против Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Воевали против ВСУ: трое боевиков "лнр" и "днр" проведут за решеткой от 8 до 15 лет

Цитата

"... суды признали виновными двух жителей Луганщины и жителя Донецкой области, которые принимали участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины. Им инкриминировали государственную измену, коллаборационизм и участие в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Заместитель командира подразделения так называемой «народной милиции» и стрелок «лнр» приговорен к 15 годам лишения свободы, а стрелок «днр» – к 8 годам за решеткой.

Прокуроры доказали, что житель Луганщины в 2015 году перешел на сторону врага – начал воевать в подразделениях так называемой «народной милиции «лнр». В начале полномасштабного вторжения стал заместителем командира роты в пехотном батальоне отдельной бригады этого вооруженного формирования.

21 февраля 2022 года он со своим подразделением пересек линию разграничения через реку Северский Донец. Также выполнял боевые задачи на территории Новоавдеевского района Луганской области.

Другой обвиняемый – житель Луганской области 20 августа 2022 года прибыл в военкомат в г. Луганск. В течение 15 дней он проходил военные учения возле г. Алчевск Луганской области, чтобы получить навыки для выполнения боевых задач в составе вооруженных формирований государства-агрессора. После обучения зачислен стрелком в «137-й гвардейский парашютно-десантный Кубанский казачий ордена Красной Звезды полк», который входит в состав 106-й воздушно-десантной дивизии вс рф.

В дальнейшем принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на временно оккупированных территориях Харьковской, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

Также в суде доказано, что в январе 2015 года дончанин по собственной инициативе вступил в нзф «днр» «Всевеликое войско Донское». Первый боевой опыт в противостоянии силам АТО получил в с. Спартак Ясиноватского района.

После разоружения подразделения он несколько месяцев нес караульную службу в админзданиях батальона «Восток» и в должности стрелка охранял фейковые границы «днр». За службу оккупантам получал денежное вознаграждение.

Вернувшись к гражданской жизни, осужденный работал автослесарем и строителем, но в начале полномасштабного вторжения рф в Украину был мобилизован в ряды оккупационных войск.

Все трое задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Приговоры они ждали под стражей.

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