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Воювали проти ЗСУ: троє бойовиків "лнр" та "днр" проведуть за гратами від 8 до 15 років

Київ • УНН

 • 746076 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Три учасники російського незаконного збройного формування були засуджені до позбавлення волі на терміни від 8 до 15 років за бойову діяльність проти Збройних Сил України, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Воювали проти ЗСУ: троє бойовиків "лнр" та "днр" проведуть за гратами від 8 до 15 років

Цитата

"... суди визнали винними двох мешканців Луганщини та мешканця Донеччини, які брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України. Їм інкримінували державну зраду, колабораціонізм та участь у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Заступника командира підрозділу так званої «народної міліції» і стрілка «лнр» засуджено до 15 років позбавлення волі, а стрілка «днр» – до 8 років за ґратами.

Прокурори довели, що житель Луганщини у 2015 році перейшов на бік ворога – почав воювати у підрозділах так званої «народної міліції «лнр». На початку повномасштабного вторгнення став заступником командира роти у піхотному батальйоні окремої бригади цього збройного формування.

21 лютого 2022 року він зі своїм підрозділом перетнув лінію розмежування через річку Сіверський Донець. Також виконував бойові завдання на території Новоавдіївського району Луганщини.

Інший обвинувачений – мешканець Луганської області 20 серпня 2022 року прибув до військкомату у м. Луганськ. Упродовж 15 днів він проходив військові навчання біля м. Алчевськ Луганської області, щоб отримати навички для виконання бойових завдань у складі збройних формувань держави-агресора. Після навчання зарахований стрілком до «137-го гвардійського парашутно-десантного Кубанського козачого ордену полку Червоної Зірки», який входить до складу 106-ї повітряно-десантної дивізії зс рф.

У подальшому брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на тимчасово окупованих територіях Харківської, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей.

Також у суді доведено, що у січні 2015 року донеччанин за власної ініціативи вступив до нзф «днр» «Всевелике військо Донське». Перший бойовий досвід у протистоянні силам АТО отримав в с. Спартак Ясинуватського району.

Після роззброєння підрозділу він кілька місяців ніс караульну службу в адмінбудівлях батальйону «Восток» та на посаді стрілка охороняв фейкові кордони «днр». За службу окупантам отримував грошове винагородження.

Повернувшись до цивільного життя, засуджений працював автослюсарем і будівельником, але на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну був мобілізований до лав окупаційних військ.

Всіх трьох затримано військовослужбовцями Збройних Сил України. На вироки вони чекали під вартою.

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