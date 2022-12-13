Военные преступления рф в Украине: прокуроры установили 154 факта сексуального насилия со стороны оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Новые факты сексуального насилия, связанного с конфликтом устанавливают на деоккупированных территориях. Прокуроры установили уже 154 факта сексуального насилия со стороны военнослужащих россии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.
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«С начала полномасштабной военной агрессии рф прокуроры зафиксировали 154 факта СНСК (сексуальное насилие, которое связано с конфликтом). Уже доложено о подозрении 6 военнослужащим россии. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2 человек, один человек осужден», - говорится в сообщении.
Детали
В Херсонской области военнослужащие россии в течение 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.
Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали. Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению.
В общей сложности установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения погибло уже более 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.