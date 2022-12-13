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Воєнні злочини рф в Україні: прокурори встановили 154 фактів сексуального насильства з боку окупантів

Воєнні злочини рф в Україні: прокурори встановили 154 фактів сексуального насильства з боку окупантів

Київ • УНН

 • 647130 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Нові факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом встановлюють на деокупованих територіях. Прокурори встановили вже 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців рф. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.

Цитата 

«З початку повномасштабної військової агресії рф прокурори зафіксували 154 факти СНПК ( сексуальне насильство, яке пов’язане з конфліктом). Вже повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям рф. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засуджено», - ідеться у повідомленні.

Деталі

На Херсонщині військовослужбовці рф впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.

Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували. Прокурори виявили більше 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення.

Загалом встановлено більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення загинуло вже понад 9400 мирних жителів, близько 6800 - дістали поранення.

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