Вовка не допустили к конкурсу на новых членов НКРЭКУ

“Конкурсная Комиссия не допустила Дмитрия Вовка к конкурсу на новых членов НКРЭКУ из-за несоответствия норме закона об опыте 5 лет в сфере энергетики. У Дмитрия есть два рабочих дня на обжалование этого решения”, — написал он.

Напомним, в конце марта Президент Украины Петр Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ — Викторию Морозову и Вадима Таратуна, после чего комиссия потеряла кворум.