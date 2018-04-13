Вовка не допустили до конкурсу на нових членів НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Конкурсна комісія з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) не допустила чинного голову Дмитра Вовка до участі в конкурсі на нових членів комісії через невідповідність нормі закону про досвід 5 років у сфері енергетики. Про це у Facebook повідомив екс-член НКРЕКП Андрій Герус, передає УНН.
“Конкурсна Комісія не допустила Дмитра Вовка до конкурсу на нових членів НКРЕКП через невідповідність нормі закону про досвід 5 років у сфері енергетики. У Дмитра є два робочих дні на оскарження цього рішення”, — написав він.
Нагадаємо, наприкінці березня Президент України Петро Порошенко звільнив двох членів НКРЕКП — Вікторію Морозову і Вадима Таратуна, після чого комісія втратила кворум.