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Вовка не допустили до конкурсу на нових членів НКРЕКП

Вовка не допустили до конкурсу на нових членів НКРЕКП

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Конкурсна комісія з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) не допустила чинного голову Дмитра Вовка до участі в конкурсі на нових членів комісії через невідповідність нормі закону про досвід 5 років у сфері енергетики. Про це у Facebook повідомив екс-член НКРЕКП Андрій Герус, передає УНН.

“Конкурсна Комісія не допустила Дмитра Вовка до конкурсу на нових членів НКРЕКП через невідповідність нормі закону про досвід 5 років у сфері енергетики. У Дмитра є два робочих дні на оскарження цього рішення”, — написав він.

Нагадаємо, наприкінці березня Президент України Петро Порошенко звільнив двох членів НКРЕКП — Вікторію Морозову і Вадима Таратуна, після чого комісія втратила кворум.

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