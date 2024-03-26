Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  110214 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  113833 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  165415 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  158606 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153857 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215382 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181016 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176883 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172890 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140480 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

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Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

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Враг атакует: предупреждено об угрозе баллистических ракет с востока

Враг атакует: предупреждено об угрозе баллистических ракет с востока

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Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

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Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства

Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  393802 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  352670 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  372605 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  395580 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  486481 просмотра

Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

Электроснабжение было восстановлено в 32 населенных пунктах Донецкой области, что обеспечило доступ к электроэнергии для почти 50 000 семей.

Общество •   •  599 просмотра
Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

Полиция Киевской области разоблачила факт незаконного вылова рыбы на сумму более 64 000 гривен.

Общество •   •  2070 просмотра
Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

Теракт в московском торговом центре вызвал во Франции беспокойство относительно безопасности предстоящих Олимпийских игр в Париже: министр внутренних дел Франции заявил, что такие крупные события, как Олимпиада, могут стать мишенью для террористических группировок, но заверил, что французские правоохранительные и разведывательные органы будут готовы к этим вызовам.

политика •   •  4241 просмотра
Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

Враг атакует: предупреждено об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные Силы информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  6301 просмотра
Враг атакует: предупреждено об угрозе баллистических ракет с востока

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Министр обороны Великобритании отрицает любые связи между Украиной и недавним терактом в москве, подчеркнув необходимость противостоять попыткам путина связать Украину с этим инцидентом.

Война •   •  8390 просмотра
Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

Беспилотные летательные аппараты направляются в Николаевскую и Одесскую области, сообщают в Воздушных Силах Украины.

Война •   •  10594 просмотра
Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

Воздушные силы информируют, что группа беспилотников Shahed иранского производства была запущена из Черного моря в направлении Николаевской области.

Война •   •  10671 просмотра
российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

Силы противовоздушной обороны сбили не менее 8 вражеских беспилотников над Харьковской областью, один из них попал в нежилое здание в городе, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  10434 просмотра
ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

Беспилотник "приземлился" в Харькове, жертв нет, но повреждено здание

Беспилотник врезался в землю возле нежилого дома в Харькове, разбив окна в здании.

Война •   •  10086 просмотра
Беспилотник "приземлился" в Харькове, жертв нет, но повреждено здание

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар, вызванный обстрелами рф

В прифронтовом селе Чугуевского района Харьковской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами частного гаража и хозяйственных построек на площади около 70 кв. м. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Война •   •  10595 просмотра
На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар, вызванный обстрелами рф