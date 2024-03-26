Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 32 населенных пунктах. Следовательно, почти 50 тысяч семей имеют доступ к электроэнергии. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По информации, в Донецкой области после недели работы специалисты по электроэнергетике смогли отремонтировать ряд повреждений в системе электроснабжения, вернув свет в 32 населенных пункта области.

Это означает, что 48072 семьи снова имеют доступ к электроэнергии.

Напомним

На прошлой неделе вражеские нападения на энергетическую инфраструктуру стали наиболее масштабными за последний период. Объекты, связанные с генерацией, передачей и распределением электроэнергии, были серьезно повреждены, что потребовало ограничения потребления энергии. В частности, в Донецкой области были немедленно введены временные отключения света для стабилизации ситуации.

В Донецкой области восстановили электроснабжение: графики аварийных отключений отменены