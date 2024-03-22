В Донецкой области восстановили электроснабжение: графики аварийных отключений отменены

В Донецкой области восстановили электроснабжение и отменили графики экстренных отключений, которые ввели после массированного удара рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Донецкая область: экстренные отключения отменены. 140 000 семей снова со светом. ДТЭК вернул свет для всех домов, которые остались без питания из-за утренней атаки врага - говорится в заметке.

В компании добавили, что они продолжают активно ликвидировать последствия энергетического террора в других регионах Украины

Дополнение

Также электроснабжение восстановлено для всех абонентов в Сумской области. Там тоже отменили графики аварийных отключений.

Кроме того, электроснабжение бытовых потребителей восстановлено в Полтавской области.

Напомним

Председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что российская ракетная атака нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины, превзойдя даже атаки прошлой зимой.