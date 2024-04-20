Восстановлено движение в Украину для грузовиков перед ПП "Корчева - Краковец"

Польские фермеры возобновили движение для грузовиков в Украину перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Вслед за разблокированием польскими фермерами движения грузовиков перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" было восстановлено и движение в Украину для грузовиков перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец" - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортные средства на въезд и выезд с территории Украины следуют в обычном режиме.

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Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы.