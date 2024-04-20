Восстановлено движение в Украину для грузовиков перед ПП "Корчева - Краковец"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  119795 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  111783 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  105536 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  76997 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  100376 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206166 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236530 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232782 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176417 просмотра

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На Днепропетровщине сбили один БпЛА рф

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Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет

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Зеленский подписал указ об ограничении роботы онлайн-казино

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Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  152747 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

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18 апреля 2024, 13:51  •  206129 просмотра
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"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  247435 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  352579 просмотра

Восстановлено движение в Украину для грузовиков перед ПП "Корчева - Краковец"

Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков в пункте пропуска Корчова-Краковец на украинско-польской границе после того, как ранее разблокировали пункт пропуска Медыка-Шегини.

Экономика •   •  8649 просмотра
Восстановлено движение в Украину для грузовиков перед ПП "Корчева - Краковец"

россияне атаковали жилые кварталы Волчанска: есть погибший и раненая

60-летняя женщина получила ранения, а 50-летний гражданский мужчина погиб во время обстрела российскими войсками жилого дома и частного дома в Волчанске Харьковской области.

Общество •   •  8845 просмотра
россияне атаковали жилые кварталы Волчанска: есть погибший и раненая

Германия планирует приобрести четыре дополнительных Patriot - Bloomberg

Германия рассматривает возможность приобретения 8 зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму около 2,6 миллиардов евро, что вдвое превышает первоначальный заказ на 4 комплекса, размещенный в марте.

политика •   •  8171 просмотра
Германия планирует приобрести четыре дополнительных Patriot - Bloomberg

На Днепропетровщине сбили один БпЛА рф

На Днепропетровщине бойцы Сил ПВО сбили один из российских беспилотников.

Война •   •  8685 просмотра
На Днепропетровщине сбили один БпЛА рф

Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет

Двое мужчин в камуфляже застрелили одного полицейского и ранили другого во время проверки документов в Винницкой области, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.

Общество •   •  9199 просмотра
Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет

Зеленский подписал указ об ограничении роботы онлайн-казино

Президент Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям азартных игр в Интернете путем ограничения рекламы, установления лимитов, мониторинга, блокировки нелегальных сайтов и введения ограничений для военнослужащих.

Общество •   •  10640 просмотра
Зеленский подписал указ об ограничении роботы онлайн-казино

Польские протестующие прекратили блокирование грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков в пункте пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Экономика •   •  10523 просмотра
Польские протестующие прекратили блокирование грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский встретился в Киеве с новоназначенным командующим Сил обороны Дании генералом Микаэлой Виггерс Хильдгаард и обсудил насущные потребности и дальнейшую поддержку со стороны Дании оборонных усилий Украины.

Война •   •  11305 просмотра
Сырский обсудил насущные потребности ВСУ с командующим обороны Дании

Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция

В Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего один полицейский погиб, а другой получил ранения, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.

Криминал и ЧП •   •  9800 просмотра
Двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, введена полицейская операция

В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения

19 апреля в результате вражеских обстрелов россияне ранили 4 жителей Донецкой области в Красногоровке, Украинске, Новоайдаре и Дружковке.

Война •   •  10221 просмотра
В Донецкой области в результате российских обстрелов 4 человека получили ранения