"Воспринимаем это очень серьезно": в Еврокомиссии прокомментировали возможное использование рф северокорейских ракет против Украины
В Еврокомиссии прокомментировали возможное использование рф северокорейских ракет против Украины.
Метель набирает обороты: Кипер призвал жителей Одесской области не выезжать на дороги без крайней необходимости
Глава Одесской области призывает жителей региона воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий.
В Черном и Азовском морях враг держит три корабля, ракетоносители в пунктах базирования - Гуменюк
россия держит три корабля в Черном и Азовском морях, сохраняется высокая ракетная опасность.
Хакерская атака на бойцов ВСУ: в Госспецсвязи предупредили об опасных письмах о якобы рекрутинге
Неизвестные хакеры присылают бойцам ВСУ письма о якобы рекрутинге в армию, в которых на самом деле скрыты программы удаленного управления.
На вокзале в Чехии молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя
Молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью на чешском железнодорожном вокзале. Полиция проводит расследование.
Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом
Украина продвигается в интеграции F-16 в состав своих Сил обороны, проводя обучение за рубежом и инфраструктурную подготовку.
Жестокое избиение первокурсников в общежитии на Львовщине: четырем студентам сообщили о подозрении
Четырех студентов обвинили в хулиганстве за жестокое избиение первокурсников во львовском общежитии, которое было снято на видео.
Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер
Одесские школы переходят на дистанционное обучение 9-10 января из-за непогоды.
На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения
Сильные морозы в Ривненской области привели к двум смертям от переохлаждения. В области развернули сеть из четырехсот "пунктов несокрушимости".
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.