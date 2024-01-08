"Воспринимаем это очень серьезно": в Еврокомиссии прокомментировали возможное использование рф северокорейских ракет против Украины

В Европейской комиссии прокомментировали сообщения о возможном использовании россией полученных из Северной Кореи баллистических ракет в недавних атаках на Украину, указав, что воспринимают это очень серьезно. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешним делам ЕС Петер Стано во время брифинга в понедельник в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Стано указал, что "ЕС неоднократно давал понять международным партнерам, что тот, кто помогает россии в ее незаконной агрессии против Украины, то есть нарушает Устав ООН и международное право, понесет соответствующие последствия".

Поэтому мы, конечно, осуждаем любые иностранные поставки оружия в россию, которые затем используются для убийства украинских гражданских или нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру... Потенциальные поставки оружия из Северной Кореи в россию также могут представлять нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и санкций ООН, поэтому, конечно, мы воспринимаем это очень серьезно - сказал Стано.

По его словам, представители ЕС также обсуждают этот вопрос с международными партнерами, в том числе между собой в Евросоюзе. "И это то, что мы решительно осуждаем и призываем всех не поддерживать продолжающуюся агрессию россии против Украины", - подчеркнул он.

"Это также подчеркивает необходимость продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защититься от этой жестокой агрессии. И в прошлом ЕС показал в случае с Ираном по поставкам беспилотников, что мы принимаем меры, если видим достаточно доказательств, вводя санкции", - отметил Стано.

Контекст

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты. По его словам, запуски состоялись 30 декабря и 2 января.

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