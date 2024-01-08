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"Сприймаємо це дуже серйозно": у Єврокомісії прокоментували можливе використання рф північнокорейських ракет проти України

"Сприймаємо це дуже серйозно": у Єврокомісії прокоментували можливе використання рф північнокорейських ракет проти України

Київ • УНН

 • 26869 перегляди

У Єврокомісії прокоментували можливе використання рф північнокорейських ракет проти України

У Європейській комісії прокоментували повідомлення про можливе використання росією отриманих з Північної Кореї балістичних ракет у нещодавніх атаках на Україну, вказавши, що сприймають це дуже серйозно. Про це заявив речник Єврокомісії із зовнішніх справ ЄС Петер Стано під час брифінгу у понеділок у Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Стано вказав, що "ЄС неодноразово давав зрозуміти міжнародним партнерам, що той, хто допомагає росії в її незаконній агресії проти України, тобто порушує Статут ООН і міжнародне право, понесе відповідні наслідки".

Тому ми, звичайно, засуджуємо будь-які іноземні поставки зброї до росії, які потім використовуються для вбивства українських цивільних чи нападу на українську цивільну інфраструктуру... Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до росії також можуть становити порушення резолюцій Ради Безпеки ООН і санкцій ООН, тому, звичайно, ми сприймаємо це дуже серйозно

- сказав Стано.

З його слів, представники ЄС також обговорюють це питання з міжнародними партнерами, у тому числі між собою в Євросоюзі. "І це те, що ми рішуче засуджуємо і закликаємо всіх не підтримувати триваючу агресію росії проти України", - наголосив він.

"Це також підкреслює необхідність продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захиститися від цієї жорстокої агресії. І в минулому ЄС показав у випадку з Іраном щодо поставок безпілотників, що ми вживаємо заходів, якщо бачимо достатньо доказів, запроваджуючи санкції", - зазначив Стано.

Контекст

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.  

У Китаї заявили, що не знають про передачу КНДР балістичних ракет росії06.01.24, 13:25 • 44585 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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