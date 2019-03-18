Восьмилетнего мальчика нашли повешенным в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Одесской области мать-одиночка нашла тело своего восьмилетнего сына в петле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"Тело восьмилетнего мальчика в петле было обнаружено в собственной квартире его матерью", - говорится в сообщении.
По данным полиции, инцидент произошел, когда женщина ненадолго вышла в магазин, оставив сына дома одного.
По ее словам, ребенок и ранее высказывался о том, что не желает жить.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".
"Обстоятельства трагедии будут выясняться в ходе следствия. Назначен ряд экспертиз, в частности - судебно-медицинскую, которая установит причины смерти мальчика", - прокомментировал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.
В полиции добавили, что семья не состояла на учете органов полиции и службы по делам детей и по месту жительства характеризуется посредственно. Также какая-либо информация о конфликтах в семье в полицию не поступало.
Напомним, в Днепре 17-летняя девушка выбросилась из окна многоэтажки.