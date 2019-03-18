Восьмирічного хлопчика знайшли повішеним в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Одеській області матір-одиначка знайшла тіло свого восьмирічного сина у зашморгу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"Тіло восьмирічного хлопчика в зашморгу було виявлене у власній квартирі його матір’ю", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, подія сталася, коли жінка ненадовго вийшла до магазину, залишивши сина вдома самого.
З її слів, дитина і раніше висловлювався про те, що не бажає жити.
За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "самогубство".
"Обставини трагедії будуть з’ясовуватися в ході слідства. Призначено низку експертиз, зокрема – судово-медичну, яка встановить причини смерті хлопчика", - прокоментував начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов.
У поліції додали, що родина не перебувала на обліку органів поліції та служби у справах дітей і за місцем мешкання характеризується посередньо. Також будь-яка інформація щодо конфліктів у родині до поліції не надходила.
Нагадаємо, у Дніпрі 17-річна дівчина викинулася з вікна багатоповерхівки.