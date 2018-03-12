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Восьмилетний украинец возглавил чемпионат Испании по картингу

Восьмилетний украинец возглавил чемпионат Испании по картингу

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинец Александр Бондарев в 8-летнем возрасте успешно дебютировал в Национальном чемпионате Испании по картингу в составе профессиональной команды “EKR kart racing”. Об этом сообщает сайт Motorsport, передает УНН.

Первый этап, который проходил на картодроме “Lucas Guerrero” в Валенсии, состоял из двух финальных заездов, в которых приняло участие по 25 пилотов. Бондарев победил в первом финале и был вторым в следующем, чем немало удивил опытных испанских пилотов и зрителей.

На своей первой в жизни пресс-конференции, куда организаторы пригласили нашего земляка, отвечая на вопрос, как ему это удалось, юный пилот ответил: “Все нормально, я всегда приезжаю и побеждаю”.

Отметим, что после первого этапа в чемпионате Испании лидируют украинец Бондарев и испанец Аликс Сориано Ринкон, которые имеют по 85 зачетных баллов. На третьем месте Лукас-Джек Флюсса Кросс, который имеет 72 балла.

Как сообщал УНН, украинский архитектор разработал проект трассы для соревнований Формулы-1 во Львове.

Украинские Национальные Новости

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