Восьмирічний українець очолив чемпіонат Іспанії з картингу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українець Олександр Бондарев у 8-річному віці успішно дебютував у Національному чемпіонаті Іспанії з картингу у складі професійної команди “EKR kart racing”. Про це інформує сайт Motorsport, передає УНН.
Перший етап, що проходив на картодромі “Lucas Guerrero” у Валенсії, складався з двох фінальних заїздів, в яких взяло участь по 25 пілотів. Бондарев переміг у першому фіналі і був другим у наступному, чим немало здивував досвідчених іспанських пілотів і глядачів.
На своїй першій у житті прес-конференції, куди організатори запросили нашого земляка, відповідаючи на запитання, як йому це вдалося, юний пілот відповів: “Все нормально, я завжди приїжджаю і перемагаю”.
Відзначимо, що після першого етапу у чемпіонаті Іспанії лідирують українець Бондарєв і іспанець Алікс Соріано Рінкон, які мають по 85 залікових балів. На третьому місці Лукас-Джек Флюсса Кросс, який має 72 бали.
Як повідомляв УНН, український архітектор розробив проект траси для змагань Формули-1 у Львові.