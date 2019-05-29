Восьмилетний мальчик оказался в коме после утопления
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во вторник, 28 мая в Киеве на Троещине малолетний ребенок пережил клиническую смерть, пока он находится в коме. Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.
Так, беда произошла у лодочной станции на Троещине. По словам родителей, 8-летний мальчик прыгал на батуте. Как он попал в воду - не известно. После того, как ребенка достали из воды, отец начал реанимационные мероприятия, которые продолжила медицинская бригада, прибывшая на место.
В результате ребенок пережил клиническую смерть, она была доставлена в реанимационное отделение детской клинической больницы. Мальчик сейчас находится в коме III степени.
Как сообщал УНН, в Одесской области в Килийском районе в бассейне, который стоял на огороде для орошения, утонул пятилетний мальчик.