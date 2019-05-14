На Одещині 5-річний хлопчик втопився у басейні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Одещині в Кілійському районі в басейні, який стояв на городі для зрошування, втопився п’ятирічний хлопчик. Про це УНН повідомляє з посиланням на Кілійське відділення поліції в Одеській області.
"Трагедія сталася, доки мати поралася по господарству, а батько пішов у магазин. Без нагляду дорослих хлопчик — він найменший у сім’ї — грався на подвір’ї зі своїми неповнолітніми братами та сестричкою. Повернувшись додому, батько знайшов його тіло у воді“, - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що родина — багатодітна, характеризується позитивно, у поле зору правоохоронців не потрапляла.
За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 (умисне вбивство з позначкою “нещасний випадок”) та 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Слідство триває.
Нагадаємо, у Кілійському районі Одеської області в басейні потонула 6-річна дитина.